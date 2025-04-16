Соглашение между Британией и ЕС о продовольствии поставит под угрозу ее сделку с США

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания близка к подписанию с ЕС соглашения о стандартах в области продовольствия и ветеринарии, сообщает Telegraph.

"Британские переговорщики близки к тому, чтобы принять продовольственные и ветеринарные стандарты Брюсселя", - пишет издание.

Как отмечает газета, такое партнерство Великобритании и ЕС может поставить под угрозу торговую сделку с Белым домом.

По данным источников издания, американский президент Дональд Трамп предпочел бы, чтобы Британия выбрала более тесные отношения либо с США, либо с Евросоюзом.

По словам переговорщика по Brexit Дэвида Фроста, сделка усложнит переговоры с Белым домом, потому что "одна из вещей, которую американцы больше всего хотят, - это доступ к нашему продовольственному и сельскохозяйственному рынку".

Тем временем соглашение с ЕС, которое, как предполагается, будет заключено в следующем месяце, позволит Соединенному Королевству и странам ЕС свободно торговать без пограничных проверок.

В начале апреля Трамп объявил о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США.