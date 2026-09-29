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Бернем заявил, что Brexit принес Великобритании больше вреда, чем пользы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что выход из ЕС, в целом, принес королевству вред, и он намерен представить несколько новых подходов к будущим отношениям с блоком, сообщает во вторник The Guardian.

"Я воспользуюсь возможностью, которая представится в ходе нашего саммита с ЕС, чтобы изложить вам и всей стране какие, по моему мнению, различные опции для долгосрочных отношений Британии с нашими европейскими партнерами у нас есть", - заявил он, выступая на съезде Лейбористской партии.

По его словам, Brexit принес Великобритании "больше вреда, чем пользы". Для того, чтобы исправить ситуацию, по мнению Бернема, необходимо "определить формат долгосрочных отношений с тем, что все еще является нашим крупнейшим рынком".

Он также отметил, что на саммите, который состоится позже в этом году, стороны обсудят совместную работу по вопросу иммиграции. Также Лондон намерен работать с ЕС над решением проблем тех британских отраслей, которые больше всего пострадали от Brexit.

Ранее в сентябре Бернем заявил, что не исключает включения пункта о возвращении в ЕС в предвыборную программу Лейбористской партии на следующих выборах. Однако он отметил, что пока королевство должно сфокусироваться на восстановлении отношений с европейскими странами и налаживании более тесных торговых связей.

Великобритания Энди Бернем ЕС Brexit
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