Сирия ведет переговоры о возможном присоединении к Мекканскому оборонному соглашению

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сирийские власти обсуждают перспективу присоединения к Мекканскому оборонному соглашению (Саудовская Аравия, Турция и Пакистан), заявил в субботу глава МИД Сирии Асаад Хасан аш-Шибани.

"Что касается Мекканского пакта, на эту тему идут переговоры", - приводит The National его слова с конференции IISS Manama Dialogue.

"Независимо от того, будет ли Сирия в пакте или нет, страна является частью региональной системы безопасности, будет выступать за любую организацию, защищающую безопасность в регионе", - отметил он.

Министр также напомнил об особых отношениях Дамаска с Турцией, включая сотрудничество в военной и экономической областях.

В августе 2026 года Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское оборонительное соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта. Страны заключили такое соглашение на фоне конфликта США и Ирана, в ходе которого иранские военные обстреляли, в том числе, объекты на саудовской территории.

В начале октября Исламабад и Анкара в рамках соглашения договорились с Эр-Риядом о развертывании военных сил на территории Саудовской Аравии исключительно в оборонительных целях, в то время как королевство и хуситы обмениваются ударами.