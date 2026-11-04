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Трамп обсуждает с советниками возможную отставку главы Пентагона

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обсуждает с советниками будущее главы Пентагона Пита Хегсета после победы демократов на промежуточных выборах в США, сообщает в среду CBS News.

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"Президент Трамп спрашивает у советников, должен ли военный министр Пит Хегсет оставаться на посту", - передает телеканал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Вместе с тем, некоторые собеседники CBS News отмечают, что Трамп еще не принял решение об отставке Хегсета.

Еще один источник заявил, что возможным кандидатом на пост главы Пентагона может стать губернатор Флориды Рон Десантис.

В свою очередь представитель Белого дома Анна Келли сообщила CBS News, что Трамп "полностью уверен в министре Хегсете".

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп может попытаться найти кого-то, кто возьмет на себя вину за потери Республиканской партии на выборах. Хегсет в этой ситуации рассматривается некоторыми союзниками президента как потенциально уязвимый.

По результатам выборов в Конгресс 3 ноября Демократическая партия США получает большинство в обеих палатах. Республиканцы выступили неудачно и на выборах губернаторов ряда штатов, в том числе - Техаса. Неудачи на выборах произошли, в том числе, в традиционно "республиканских" штатах. Американские СМИ указывают, что это - показатель того, что Трамп разочаровал избирателей даже из своей собственной партии.

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