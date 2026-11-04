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ЕК обсудила с США и международными организациями послевоенное экономическое развитие Украины

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) распространила заявление по итогам состоявшейся в среду в Брюсселе встречи, посвященной послевоенному украинскому восстановлению, в которой приняли участие делегации Украины, Германии, Франции, Великобритании, США, а также представители НАТО и Всемирного банка.

"Эти переговоры стали продолжением недавних встреч в Майами и опираются на концепцию обеспечения процветания, разработанную ранее в этом году совместно с Украиной и Соединенными Штатами. Работа, которая ведется сегодня и будет продолжена в будущем, сосредоточена на уточнении сценариев послевоенного экономического развития и процветания Украины. В частности, речь идет об определении механизмов и инструментов, способных поддержать дальнейшее развитие страны и ее собственные усилия в этом направлении", - говорится в документе.

В нем отмечается, что на встрече была подчеркнута важность "масштабной программы реформ", которую Украина реализует в процессе подготовки к вступлению в Европейский союз.

"Эта программа реформ служит ключевым фактором стабильности, укрепляет доверие инвесторов и играет важную роль в привлечении частного капитала, а также в обеспечении дальнейшей международной поддержки", - сказано в заявлении.

В документе содержится заверение в "единстве и твердости" ЕС в поддержке Украины, а также напоминается, что будучи крупнейшим донором, Евросоюз предоставил Киеву помощь на сумму 231,5 млрд евро с февраля 2022 года.

ЕК Еврокомиссия
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