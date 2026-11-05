Что случилось этой ночью: четверг, 5 ноября

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КНДР испытала новейший комплекс ПВО, Швейцария присоединилась к пакету санкций ЕС против РФ, демократ Джеффрис поборется за пост спикера Палаты представителей

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вашингтон в рамках украинского урегулирования работает с обеими сторонами конфликта и сосредоточен на формировании обширной архитектуры безопасности, заявил зять президента США Джаред Кушнер.

- Швейцария присоединилась к ряду мер из 21-го пакета санкций ЕС против РФ, включив в списки 254 физических и юридических лица. В отношении 41 компании будут действовать более жесткие меры экспортного контроля.

- Северная Корея провела испытание новейшего комплекса ПВО для подтверждения его проектно-технических характеристик.

- Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис официально объявил о намерении баллотироваться на пост ее спикера.

- Дональд Трамп заявил, что доволен работой шефа Пентагона Пита Хегсета и не рассматривает вопрос о его отставке.

- Белый дом заявил, что попытки демократов помешать реализации повестки Дональда Трампа в оставшиеся два года его президентского срока обречены на провал. Инициативы по объявлению импичмента главе государства также не увенчаются успехом.

- Исследование британского историка Эдмунда Ричардсона об Александре Македонском стало лауреатом престижной премии Baillie Gifford Prize в области нон-фикшн. Победителя объявили на церемонии в Лондоне.

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