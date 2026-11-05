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Космический телескоп Swift сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли над Индонезией

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Американский космический телескоп Swift, который на протяжении двух десятилетий изучал гамма-всплески - самые мощные из энергетических взрывов во Вселенной, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли над Индонезией, сообщило NASA

Обсерватория массой 1,5 тонны прекратила свое существование спустя три месяца после того, как попытка перевести ее на более высокую орбиту для продления срока службы с помощью спутника-буксира завершилась неудачей.

По информации NASA, американские Космические силы подтвердили, что вход Swift в атмосферу произошел накануне в 07:39 утра по времени Восточного побережья США (в 14:39 по Москве). Аппарат вошел в верхние слои атмосферы над провинцией Северная Суматра (Индонезия) - примерно в 322 км к северу от экватора - со скоростью, превышающей скорость звука в 22 раза.

При входе в атмосферу большая часть орбитальной лаборатории сгорела еще высоко над поверхностью Земли, но некоторые наиболее прочные фрагменты ее конструкции могли достичь поверхности. По данным NASA, падение обломков не привело к каким-либо разрушениям на земле.

В июле NASA вывело на орбиту спутник-буксир Link для спасения быстро теряющей высоту обсерватории Swift. Он должен был сблизиться с телескопом, захватить его манипуляторами и начать постепенно поднимать его орбиту. Однако вскоре после запуска на буксире возникла неполадка в системе управления ориентацией, что привело к вращению аппарата и прерыванию связи. Восстановить его штатное функционирование и в итоге провести спасательную миссию стоимостью $30 млн не удалось.

За 22 года пребывания на орбите аппарат Swift обнаружил свыше 2000 гамма-всплесков во Вселенной и 1400 взрывов сверхновых звезд.

США NASA телескоп Swift
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