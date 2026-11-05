Президент Киргизии предложил запретить производство и импорт энергетических напитков

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил запретить производство и импорт энергетических напитков.

'"Поручаю кабинету министров в течение месяца рассмотреть вопрос о запрете производства и импорта энергетических напитков, а в течение шести месяцев принять соответствующие регуляторные меры в рамках правового поля", - написал Жапаров на своей странице в соцсети.

По его словам, согласно проведённому анализу, в 2025 году объём внутреннего потребления энергетических напитков в стране составил 54 млн 199 тыс. литров (около 129 млн банок), в первом полугодии 2026 года объём потребления достиг 36 млн 83 тыс. литров, или около 85 млн 900 тыс. банок.

В 2025 году в Киргизии было произведено 25 млн 263 тыс. литров энергетических напитков. Из государств-членов ЕАЭС было ввезено 28 млн 430 тыс. литров, а из третьих стран - 1 млн 239 тыс. литров.

"Данные напитки постепенно могут вызывать зависимость. Их употребление превращается в привычку, от которой человек уже не в состоянии отказаться. Считаю, что пришло время не просто бороться с последствиями заболеваний, а задуматься об их профилактике и принять комплексные оперативные меры", - отметил Жапаров.

По предварительным расчётам, в случае запрета на производство энергетических напитков в Киргизии или их ввоз в страну республиканский бюджет потеряет примерно 1,5 млрд сомов ($17,15 млн) поступлений от прямых и косвенных налогов.