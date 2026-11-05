Эфиопия выдворит шесть суданских дипломатов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Власти Эфиопии признали на этой неделе персонами нон грата шесть суданских дипломатов, работавших в консульстве в Асосе, сообщает The National со ссылкой на высокопоставленного эфиопского чиновника.

Это усугубило раскол между странами из-за обвинений в адрес друга друга в поддержке их противников, информирует издание.

Позднее суданские власти закрыли эфиопское консульство в городе Гедареф на юго-востоке Судана.

Суданские военные обвиняют Аддис-Абебу в поддержке Сил быстрого реагирования (СБР), против которых вооруженные силы Судана ведут военную кампанию с апреля 2023 года. В минувшее воскресенье суданское правительство подало жалобу в СБ ООН, утверждая, что Эфиопия позволяет СБР запускать беспилотники со своей территории. Эфиопия обвинения опровергает и в свой черед отмечает, что Судан, Египет и Эритрея поддерживают враждебные федеральному правительству военизированные формирования в северном эфиопском регионе Тыграй.

1 октября власти Эритреи приняли решение разорвать все дипломатические отношения с Эфиопией. Этот шаг Асмэры последовал после того, как ранее Аддис-Абеба распорядилась закрыть свое посольство в Эритрее и объявила 10 эритрейских дипломатов персона нон грата.

2 октября Египет и Эфиопия также объявили персона нон грата по одному высокопоставленному дипломату друг у друга.

Также эфиопские власти заявляли, что подразделения эритрейских военных вошли на территорию региона Тыграй; поступали сообщения об ударах по военным Эритреи в регионе.