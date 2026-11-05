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ВМС Ирана заявили о подрыве в Ормузском проливе на минах еще двух танкеров

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - ВМС Ирана заявили, что еще два танкера, шедших через Ормузский пролив, столкнулись с минами и загорелись, сообщает "Аль-Джазира".

По утверждению военных, экипажи танкеров игнорировали предупреждения властей. Затем суда вошли в запретную зону и попытались пройти ее без координации с Тегераном.

По данным ВМС Ирана, за последние 24 часа возгорания произошли минимум на пяти танкерах, которые пытались пересечь Ормузский пролив по маршрутам, не согласованным с Ираном.

Хроника 28 февраля – 05 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив
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