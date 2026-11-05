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КСИР сообщил о пожарах на двух танкерах и буксире в Ормузском проливе

Иранским военным удалось перехватить и посадить два американских беспилотника

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о вспыхнувших пожарах на двух нефтяных танкерах и буксире после того, как они попытались пройти через Ормузский пролив по несанкционированному Тегераном маршруту, передает агентство Fars.

В заявлении указывается, что ночью крупный нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся во время следования по южному фарватеру пролива, проходящему вблизи Омана. Второй супертанкер загорелся при выходе из пролива. Буксир, направленный для тушения пожара, также оказался охвачен пламенем.

В КСИР добавили, что подразделения военно-морских сил корпуса, отвечающие за радиоэлектронную борьбу, взяли под контроль два американских беспилотника LUCAS, принудив их к безопасной посадке, после чего аппараты были захвачены.

В заявлении отмечается, что действия США, настаивающих на прохождении судов через заминированные и не санкционированные Тегераном участки пролива, приводят к значительным финансовым издержкам и расходам на страхование, которые ложатся на плечи американских налогоплательщиков и союзников Соединенных Штатов в регионе.

Хроника 28 февраля – 05 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Ормузский пролив суда пожары
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