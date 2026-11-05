Мелания Трамп надеется, что операция в Алешках принесет более масштабный мир

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп в четверг выразила надежду, что прошедшая в Алешках гуманитарная операция станет прологом к более обширной нормализации ситуации в регионе.

"Я надеюсь, что операция в Алешках приведет к более масштабному миру. Любая значимая трансформация начинается с маленькой искры", - сказала она на мероприятии в Белом доме.

На нем присутствуют уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российская армия с 04:00 27 октября прекратила огонь и ввела режим тишины на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки, сообщало Минобороны РФ.

Жителей Алешек вывезли организованной колонной по специальному гуманитарному коридору. В миссии участвовали уполномоченные по правам человека в РФ и Верховной рады Украины.

Вечером 30 октября Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.