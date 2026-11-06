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Во Франции в ДТП со школьным автобусом есть погибшие и раненые

Овернь - Рона - Альпы.

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - На востоке Франции школьный автобус съехал с дороги и врезался в дерево, погибли два человека, пострадали еще 16, сообщает BFMTV со ссылкой на местных чиновников.

Из пострадавших четверо взрослых (в возрасте от 18 до 45 лет) находятся в критическом состоянии, сообщил телеканалу источник, близкий к следствию.

Авария произошла утром в коммуне Лан департамента Эн региона Овернь - Рона - Альпы. Как сказал мэр коммуны Ив Кристен, автобус съехал в кювет и там ударился о дерево. Это произошло на участке дороги, который не считается сложным, мэру совершенно не понятно, как автобус мог вылететь с проезжей части.

Всего в автобусе ехали 43 человека, из них 15 несовершеннолетних. На место выезжали больше ста спасателей, для госпитализации пострадавших задействовали вертолеты.

В жандармерии Лиона случившееся будут расследовать по статьям о непреднамеренном причинении смерти и тяжелых травм в результате ДТП. Водитель госпитализирован, его еще не допрашивали.

Франция Лан Эн
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