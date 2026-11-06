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Кушнер заявил, что для прочного мира в Европе нужны договоренности с Россией

Кушнер заявил, что для прочного мира в Европе нужны договоренности с Россией
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер
Фото: АР/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что, по мнению администрации Трампа, для долгосрочного мира в Европе требуются договоренности с участием России и союзников США по НАТО.

"Более 30 лет Европа и Россия боролись за создание устойчивой системы безопасности. Десятилетия недоверия, конкурирующие проблемы безопасности и разрушительные последствия этой войны делают эту задачу чрезвычайно сложной, но необходимой для обеспечения прочного мира", - написал Кушнер в соцсети X.

Он отметил, что цель США - разработать "практические меры, которые учитывали бы интересы безопасности всех сторон, снижали риск будущих конфликтов и создавали более стабильную и предсказуемую обстановку в области безопасности".

По его словам, любые договоренности должны полностью уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость принятия решений каждой страной.

"Каждая страна сохранит за собой право определять свою собственную безопасность и союзы, и ни одна страна не будет иметь права вето на суверенный выбор другой", - заявил Кушнер.

По его мнению, НАТО останется центральным элементом европейской коллективной обороны, и эта "инициатива будет опираться на существующие институты и обязательства".

Он добавил, что президент США в четверг провел важную дискуссию с несколькими европейскими лидерами о необходимости создания более широкой архитектуры европейской безопасности, которая может помочь создать условия для прочного мира.

По его словам, США продолжат консультации с Украиной, НАТО, ЕС, чтобы обеспечить учет всех точек зрения и идей.

"Мы также будем привлекать Россию к мирным переговорам", - заявил Кушнер.

"Это сложная, кропотливая работа. Простых решений не существует. Но возможность помочь положить конец этой разрушительной войне и заложить фундамент для более мирной, безопасной и процветающей Европы для будущих поколений делает эту задачу стоящей того, чтобы за нее взяться", - заключил он.

Джаред Кушнер Европа США Украина
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