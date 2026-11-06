СМИ сообщили о приостановке Финляндией изъятия российских госактивов

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Финляндии приостановили изъятие российских государственных активов, сообщила газета Helsingin Sanomat в пятницу.

"Новые изъятия приостановлены до вынесения решения Апелляционным судом Хельсинки по апелляциям или до иного постановления", - отмечает издание.

По данным газеты, изъятие приостановлено на основании решения хельсинкского Апелляционного суда, а оно, в свою очередь, основано на сентябрьском решении апелляционного суда в Гааге, согласно которому первоначальный арбитражный трибунал не имел юрисдикции над всеми подлежавшими изъятию активами.

Изъятия госактивов России производились на основании принятого в августе 2024 года решения Хельсинкского окружного суда по иску украинского государственного холдинга "Нафтогаз" и его дочерних компаний. Суд постановил тогда изъять российские госактивы на сумму более $4 млрд.

К октябрю 2024 года была изъята недвижимость на сумму более 40 млн евро, отмечает Helsingin Sanomat.

Российское посольство в Финляндии направило тогда ноту с решительным протестом против действий властей Финляндии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет оспаривать решение финского суда и защищать собственные интересы.