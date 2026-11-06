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Мощное землетрясение зафиксировано у берегов Японии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья остров Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 13:39 по Москве в пятницу землетрясения находился в 337 км юго-восточнее японского города Тёси (префектура Тиба).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,1. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Япония
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