Лавров примет участие в Гомеле в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел РФ и Белоруссии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду примет участие в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии, которое состоится в Гомеле.

Как ранее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на предстоящем заседании участники подведут итоги реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также рассмотрят вопросы синхронизации подходов к работе в ООН и организациях ее системы, дипломатического содействия развитию двустороннего межрегионального и приграничного сотрудничества, совместного реагирования на кризисные чрезвычайные ситуации.

По словам представителя МИД, "на полях" заседания глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым "по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства", а также для "обмена мнениями по ключевым международным проблемам".

В 2026 году министры уже провели ряд двусторонних встреч: приняли участие в заседаниях Высшего Госсовета Союзного государства в Москве 26 февраля, СМИД СНГ в Москве 17 апреля и СМИД ОДКБ в Казани 10 июня. 14-15 июня состоялся рабочий визит Лаврова в Минск, где прошли его переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и белорусским коллегой. Министры также встречались "на полях" СМИД ОДКБ в Чолпон-Ате (Киргизия) 23-24 июля, 81-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке 25 сентября, СМИД СНГ в национальной туристической зоне "Аваза" (Туркменистан) 7 октября, IV Минской международной конференции по евразийской безопасности 3 ноября, Международного форума обеспечения коллективной безопасности в Москве 10 ноября. Между главами дипломатических ведомств в 2026 году состоялось четыре телефонных разговора.

Итогом заседания станет подписание новой программы согласованных действий в области внешней политики на 2027-2029 годы, которая затем будет представлена на утверждение Высшего Государственного Совета Союзного государства. Помимо этого, будет подписано постановление коллегий и план межмидовских консультаций на 2027 год.

Как сообщили на Смоленской площади, визит Лаврова также предусматривает насыщенную мемориальную программу. Так, министр совместно с белорусским коллегой возложит цветы к Вечному огню в память о защитниках белорусской земли в период Великой Отечественной войны, а также примет участие в церемонии открытия бюста министра иностранных дел Российской империи Николая Румянцева. "Будет также отдана дань памяти министру иностранных дел СССР А.А.Громыко, родившемуся 117 лет назад в Гомельском уезде", - добавили в министерстве.

Совместные заседания коллегий МИД двух стран проводятся с 2000 года на ежегодной основе поочередно в России и Белоруссии. Последняя такая встреча состоялась 24-25 ноября 2025 года в Москве.