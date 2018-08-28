В НАТО подтвердили наращивание Россией военно-морской группировки у берегов Сирии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску во вторник заявила, что альянс наблюдает значительное увеличение числа российских кораблей в Средиземном море у берегов Сирии.

"Российский флот направил значительные морские силы в Средиземное море, включая несколько кораблей, оснащенных новыми крылатыми ракетами", - говорится в заявлении Лунгеску для израильской газеты "Гаарец".

"Мы не будем строить предположений о намерениях российского флота, но важно то, чтобы все силы в регионе проявляли сдержанность и не допускали ухудшения и без того катастрофической гуманитарной ситуации в Сирии", - отметила она.

Она напомнила, что НАТО не действует в Сирии, однако альянс поддерживает усилия ООН по политическому урегулированию кризиса в этой стране.

Ранее во вторник газета "Гаарец" сообщала со ссылкой на данные наблюдателей на Босфоре, что Россия на фоне угрозы США нанести удар по Сирии нарастила свою военно-морскую группировку в Восточном Средиземноморье, доведя общее количество боевых кораблей до 19.

В понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание США на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.

По данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал генерал-майор.

По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28 крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

По его словам, ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.

В субботу в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что два фрегата - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - войдут в состав российской эскадры в Средиземном море. Оба корабля оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и неоднократно наносили удары по боевикам в Сирии.