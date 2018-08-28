США призвали Россию объяснить Сирии недопустимость применения химоружия

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон призывает Москву донести до властей Сирии необходимость отказа от возможного применения химического оружия в провинции Идлиб и в любом другом месте, заявила представитель госдепа США Хизэр Нойерт.

"Администрация Соединенных Штатов и ее партнеры дадут быстрый и подходящий ответ на любой подтвержденный случай использования химического оружия в Идлибе или где-либо еще в Сирии. Так что мы призываем Россию очень ясно разъяснить Дамаску: это (использование химоружия - ИФ) не останется без последствий", - сказала она на брифинге во вторник.

Она пояснила, что об этом своим российским коллегам говорили советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

"Мы взаимодействовали на самом высоком уровне с российским правительством и военными", - уточнила она.

Нойерт напомнила, что госсекретарь США Майк Помпео разговаривал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на прошлой неделе.

"Госсекретарь дал ясно понять..., при любом российском и/или сирийском правительственном наступлении на Идлиб, при любой эскалации в этом районе мы будем считать их (Россию и Сирию - ИФ) ответственными за это, в особенности за использование химического оружия", - подчеркнула она.

Она добавила, что нынешняя администрация США уже жестко реагировала на случаи применения химоружия в Сирии.