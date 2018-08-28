Главные новости
В миреСША активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииВ РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСВ РоссииНападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десятка
В мире

США призвали Россию объяснить Сирии недопустимость применения химоружия

Есть обновление от 23:14

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон призывает Москву донести до властей Сирии необходимость отказа от возможного применения химического оружия в провинции Идлиб и в любом другом месте, заявила представитель госдепа США Хизэр Нойерт.

"Администрация Соединенных Штатов и ее партнеры дадут быстрый и подходящий ответ на любой подтвержденный случай использования химического оружия в Идлибе или где-либо еще в Сирии. Так что мы призываем Россию очень ясно разъяснить Дамаску: это (использование химоружия - ИФ) не останется без последствий", - сказала она на брифинге во вторник.

Она пояснила, что об этом своим российским коллегам говорили советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

"Мы взаимодействовали на самом высоком уровне с российским правительством и военными", - уточнила она.

Нойерт напомнила, что госсекретарь США Майк Помпео разговаривал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на прошлой неделе.

"Госсекретарь дал ясно понять..., при любом российском и/или сирийском правительственном наступлении на Идлиб, при любой эскалации в этом районе мы будем считать их (Россию и Сирию - ИФ) ответственными за это, в особенности за использование химического оружия", - подчеркнула она.

Она добавила, что нынешняя администрация США уже жестко реагировала на случаи применения химоружия в Сирии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Сирия, Россия

Новости по теме

В мире
ООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в СирииООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в Сирии
Жизни 3 млн человек окажутся под угрозой, если в провинции возобновятся боевые действияПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
"Безопасная доза алкоголя" оказалась мифом, генетики обнаружили потомка двух вымерших видов людей, а в Японии создали совет по летающему транспортуПодробнее
 США активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииСША активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в Сирии
По мнению российских военных, США планируют использовать возможную провокацию с применением химоружия для нового удара по СирииПодробнее
 СМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в СирииСМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в Сирии
РФ разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за время участия в сирийском конфликтеПодробнее
Джон Маккейн оставил послание к странеДжон Маккейн оставил послание к стране
Послание опубликовано через два дня после смерти известного политикаПодробнее
 Более трех тысяч человек эвакуировали с острова Свободы в Нью-ЙоркеБолее трех тысяч человек эвакуировали с острова Свободы в Нью-Йорке
Рядом со статуей Свободы взорвались несколько баллонов с пропаномПодробнее
 В немецком городе Хемнице произошли беспорядкиВ немецком городе Хемнице произошли беспорядки
Волнения начались после убийства гражданина Германии, предположительно, выходцами из Сирии и ИракаПодробнее
 Основатель Pink Floyd попал в список "Миротворца" за "легализацию аннексии Крыма"Основатель Pink Floyd попал в список "Миротворца" за "легализацию аннексии Крыма"
Ранее Роджер Уотерс заявил в интервью, что Россия имеет все права на СевастопольПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 августа7 фото
28 августа
Фотохроника 28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииВ РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСВ РоссииНападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десяткаВ РоссииПутин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента В РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕС

Военные РФ сообщили о большом грузе химоружия, полученном боевиками в Идлибе

США призвали Россию объяснить Сирии недопустимость применения химоружия

ООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в Сирии

ООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в СирииЖизни 3 млн человек окажутся под угрозой, если в провинции возобновятся боевые действия Подробнее

Турецкий пилот впервые поднялся в небо на американском истребителе F-35

В НАТО подтвердили наращивание Россией военно-морской группировки у берегов Сирии

Международные организации обеспокоились положением правозащитников в Чечне

Что произошло за день: вторник, 28 августа

Путин готовит выступления о пенсионной реформе, Telegram меняет политику конфиденциальности, а Роскомнадзор грозит "Яндексу" Подробнее

В Google отвергли обвинения Трампа в сокрытии хороших новостей о нем

Останки около 400 солдат и офицеров вермахта обнаружены в новгородских лесах

Фотохроника 28 августа

Фотохроника 28 августа7 фото

Рубль усилил снижение к доллару и евро вечером во вторник

Киев не будет оплачивать поездки украинских спортсменов на соревнования в РФ и платить им призовые

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru