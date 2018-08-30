На МКС возобновилось снижение давления из-за утечки воздуха

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Давление на Международной космической станции вновь начало снижаться, сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля и управления станцией.

"Клейкой ленты недостаточно для полной закупорки микротрещин. Давление вновь начало снижаться со скоростью 0,6 мм ртутного столба в час", - сказал источник.

Он сообщил, что космонавты компенсируют потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс".

Космонавты намерены изучить микротрещины при помощи эндоскопа. Однако пока экипаж взял паузу и отправился поесть. При этом российский космонавт Олег Артемьев заметил, что "это лучшее предложение за сегодняшнее утро".

Ранее сообщалось, что астронавтам удалось установить источник утечки в бытовом отсеке на одном из сегментов МКС после того, как в четверг датчики зафиксировали незначительную утечку воздуха на одном из модулей станции.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля "Союз" минувшей ночью, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита. Утечка воздуха в бытовом отсеке "Союза" не угрожает экипажу, сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля и управления станцией.

"Сигнал об утечке поступил около 2:00 ночи, давление падало незначительными темпами, что не вызывало тревог у управляющих полетом. Всего было обнаружено два отверстия размером по 2 мм каждое - оба в бытовом отсеке "Союз МС-09". Они заклеены при помощи каптоновой ленты. Этого достаточно для безопасного завершения миссии пристыкованного к МКС корабля. Угрозы утечка не представляет", - сказал источник.

"За последний час давление на станции стабилизировалось. Астронавты и космонавты готовятся смонтировать клеевые заплатки. Для этого необходимо расчистить от краски место вокруг отверстий", - сказал источник.

Ведущий эксперт ракетно-космической отрасли России Иван Моисеев рассказал, что штатное давление в корабле составляет 760 мм ртутного столба. "Поэтому скорость утечки 0,6 мм ртутного столба в час - это достаточно много", - сказал он, исключив при этом угрозу для экипажа. "Угрозы нет. Даже при самом плохом сценарии, если все места утечки найти не удастся и давление продолжит падать, можно задраить люки между станцией и кораблем и тогда давление на станции не пострадает. Однако это может осложнить доступ экипажа в спускаемый аппарат корабля для возвращения на Землю", - сказал он.

Между тем, Роскосмос создаст комиссию, которой предстоит выяснить причины утечки воздуха на Международной космической станции, сообщил в своем аккаунте в фейсбуке глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. "Возможно, воздействие микрометеорита. Комиссия разберется", - написал он.

Ранее на МКС неоднократно возникали технические проблемы и неисправности в различных модулях.