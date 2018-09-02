Серия взрывов произошла в районе авиабазы близ Дамаска

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сильных взрывов зафиксировано близ авиабазы сирийских правительственных сил Мезе около Дамаска, сообщают западные СМИ и пользователи Twitter, отслеживающие боевые действия в Сирии.

В соцсетях появились видеоролики, на которых, по утверждению авторов, запечатлен момент взрывов.

Авторы видео предполагают, что речь идет о последствиях авиаударов, в ответ на которые сирийские военные применили средства ПВО.

В свою очередь, официальные сирийские СМИ передают, что причиной взрывов стало короткое замыкание на складе списанных боеприпасов. Версию о том, что речь шла об ударе израильской авиации эти СМИ отвергают.

В прошлые месяцы ВВС Израиля неоднократно наносили удары по сирийским военным объектам, на которых, по информации Тель-Авива, находились иранские военные или бойцы шиитской группировки "Хезболла".