Что случилось этой ночью: понедельник, 3 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Неизвестный убил полицейского на станции метро "Курская" в Москве и скрылся.

- Спасатели нашли место крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области. По предварительной информации, вертолет разрушен, на его борту находился экипаж из трех человек.

- Сегодня вступил в силу закон о финансовом обмудсмене. Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг будет посредником в спорах между потребителями и финансовыми организациями.

- Сергей Сироткин смог набрать первое очко в "Формуле-1" после пересмотра результатов Гран-при Италии.