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Белый дом пообещал "быстро ответить" в случае применения в Сирии химического оружия

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты пристально следят за ситуацией в сирийской провинции Идлиб и намерены быстро ответить в случае применения Дамаском химоружия. Об этом говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс, распространенном во вторник.

"Позвольте нам ясно сказать: наша позиция остается твердой - в случае, если президент Башар Асад решит вновь применить химическое оружие, Соединенные Штаты и их союзники ответят быстро и надлежащим образом", - отмечается в нем.

В заявлении подчеркивается, что "Соединенные Штаты пристально следят за ситуацией в провинции Идлиб, где миллионы ни в чем не повинных граждан находятся под неминуемой угрозой атаки со стороны режима Асада, поддерживаемого Россией и Ираном".

Белый дом напоминает, что президент США Дональд Трамп уже указывал, что подобная атака стала бы эскалацией конфликта и поставила бы под угрозу жизни сотен тысяч людей.

"США продолжат безустанно работать вместе со своими союзниками для поиска долгосрочного дипломатического решения для разрешения сирийского военного конфликта под эгидой резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - указано в заявлении Белого дома.

Ранее Трамп написал в твиттере, что "президент Башар Асад не должен безрассудно атаковать Иддиб", а "россияне и иранцы сделают огромную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии".

В Минобороны РФ ранее заявили, что группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовит очередную провокацию "применения химоружия" сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб.

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26 августа представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Сирию на юг зоны деэскалации Идлиб прибыли англоязычные специалисты для инсценировки химической атаки против гражданского населения. По данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии.

"США продолжает наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал Конашенков. По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28-ю крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

По его словам, ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.

4 сентября стало известно, что ударная атомная подводная лодка ВМС США "Ньюпорт ньюс" класса "Лос-Анджелес" с ракетами "Томагавк" взяла курс на Восточное Средиземноморье.

В свою очередь, и Минобороны РФ разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за время участия России в сирийском конфликте.

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Теги: США, РФ, Сирия

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