Атомная подлодка ВМС США с ракетами "Томагавк" взяла курс на Восточное Средиземноморье

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ударная атомная подводная лодка ВМС США "Ньюпорт ньюс" класса "Лос-Анджелес", зашедшая на прошлой неделе в Гибралтар, после четырехдневного пребывания вышла из порта, взяла курс на Восточное Средиземноморье, сообщили морские мониторинговые ресурсы этой британской заморской территории.

По их данным, подтверждаемым фотографиями, американская подлодка, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, обогнула мыс Европа на южной оконечности Гибралтара и пошла в восточном направлении.

По имеющимся данным, в акватории Средиземного моря уже находятся две американские атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк". Кроме того, в восточной части Средиземного моря размещены два ракетных эсминца ВМС США - "Карни" и "Росс", также оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк". Туда же идет американский ракетный эсминец с управляемым ракетным оружием класса "Арли Берк" "Уинстон Черчилль", который 1 сентября вошел в акваторию Средиземного моря.

По данным наблюдателей, в настоящее время силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 120 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.

В минувший понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание Соединенными Штатами на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.

По данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал Конашенков.

По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28 крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

"Данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещенная в РФ группировка) при активном участии британских спецслужб в провинции Идлиб с якобы "применением химического оружия" сирийскими правительственными силами", - сказал Конашенков.

По его словам, ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.

В конце августа сообщалось, что Минобороны РФ разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за время участия России в сирийском конфликте.

По данным газеты "Известия", группировка включает десять кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Восемь из них оснащены крылатыми ракетами "Калибр", а на крейсере "Маршал Устинов" развернут противокорабельный ракетный комплекс "Вулкан". Также в составе группировки две подводные лодки. Для снабжения многочисленной группировки в Средиземное море направлен морской танкер Черноморского флота "Иван Бубнов". Еще несколько кораблей находятся на подходе.