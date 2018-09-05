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Трамп вновь предостерег от кровопролития в сирийском Идлибе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Вашингтон "очень разозлится", если в сирийской провинции Идлиб произойдет кровопролитие.

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"Это очень печальная ситуация (...) Если произойдет кровопролитие, мир очень разозлится, и Соединенные Штаты тоже очень разозлятся", - сказал он журналистам в Белом доме. Его заявление распространено американскими СМИ.

Он также заявил, что "никогда даже не обсуждал" идею убийства сирийского президента Башара Асада.

Ранее журналист The Washington Post Боб Вудвард написал в своей книге, что Трамп после химатаки, проведенной, по мнению США, Дамаском в апреле 2017 года, приказал главе Пентагона Джеймсу Мэтттису подготовить план физического устранения Асада. По данным журналиста, Мэттис сначала согласился работать по этому вопросу, но затем заявил, что не будет этого делать.

Ранее Трамп призвал правительственные войска Сирии, а также Иран и Россию во избежание гуманитарной катастрофы отказаться от силового освобождения провинции Идлиб, которая считается последним террористических группировок на сирийской территории.

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Теги: Дональд Трамп, Сирия, Идлиб

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