В ДНР заявили о непричастности к убийству Захарченко ранее объявленных в розыск мужчин

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Причастность к взрыву в кафе "Сепар" двоих мужчин, чьи фотографии опубликовало министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), не подтверждена, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.

"Ранее на официальном ресурсе МВД ДНР была размещена информация о розыске лиц, находившихся 31 августа в кафе "Сепар" и, возможно, обладающих сведениями о деталях теракта, в результате которого погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Министерство внутренних дел благодарит граждан за предоставленную информацию, причастность к инциденту лиц, чьи фотографии были размещены ранее, не подтверждена", - сказано в тексте сообщения.

Ранее в МВД ДНР сообщали, что разыскивают двух мужчин, которые находились в кафе "Сепар" в день взрыва, в результате которого погиб Захарченко.

В понедельник руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа заявил "Интерфаксу", что ФСБ направила в республику своих сотрудников.