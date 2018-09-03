ФСБ направила специалистов в Донбасс для участия в расследовании убийства Захарченко

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ готова помочь в расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко и направила в самопровозглашенную Донецкую народную республику своих сотрудников

"Специалисты там уже работают", - заявил "Интерфаксу" в понедельник руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.

Он заявил, что к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы. "Причастность, конечно, украинских спецслужб к этому... мы думаем, что это определенно так", - сказал Беседа.

Захарченко и еще один человек погибли вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением был госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Врио главы ДНР Дмитрий Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.

Источник в силовых структурах Донецка рассказал агентству, что сотрудники правоохранительных органов ДНР задержали на проспекте Богдана Хмельницкого подозреваемых в покушении на Захарченко.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что украинская страна не причастна к гибели Захарченко. "У нас нет данных о том, что поймали кого-то, кто действительно совершил этот акт, убийство", - сказал он журналистам 1 сентября в Киеве, комментируя сообщения о задержании украинских диверсантов в Донецке. Грицак добавил, что "никто не посылал" диверсионно-разведывательную группу.