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В ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством Захарченко

Подозреваемых видели в кафе в день совершения теракта

В ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством Захарченко
Полиция на месте взрыва у кафе "Сепар" в Донецке
Фото: ТАСС, Валентин Спринчак

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики разыскивает двух мужчин, которые могут быть причастны к убийству главы ДНР Александра Захарченко, сообщает в среду сайт министерства.

"31 августа 2018 года в кафе "Сепар" находились двое граждан. Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, обратиться в ближайший отдел полиции", - сказано в тексте сообщения.

На фото, предоставленных МВД ДНР, изображены двое немолодых мужчин, на одном из них надета кепка, на другом - очки.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" 31 августа.

В понедельник руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа заявил "Интерфаксу", что ФСБ направила в республику своих сотрудников для помощи в расследовании.

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Теги: ДНР, Александр Захарченко

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