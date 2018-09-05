В ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством Захарченко

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики разыскивает двух мужчин, которые могут быть причастны к убийству главы ДНР Александра Захарченко, сообщает в среду сайт министерства.

"31 августа 2018 года в кафе "Сепар" находились двое граждан. Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, обратиться в ближайший отдел полиции", - сказано в тексте сообщения.

На фото, предоставленных МВД ДНР, изображены двое немолодых мужчин, на одном из них надета кепка, на другом - очки.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" 31 августа.

В понедельник руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа заявил "Интерфаксу", что ФСБ направила в республику своих сотрудников для помощи в расследовании.