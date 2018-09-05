Мэй оказалась не заинтересована в разговоре с Путиным

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не заинтересована в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера.

"У Мэй нет заинтересованности в разговоре с Путиным", - сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Мэй.

В то же время, агентство сообщило, что Мэй обсудила инцидент в Солсбери с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Ранее она обсудила последние данные по инциденту в Солсбери с президентом США Дональдом Трампом.

В среду британская полиция сообщила, что в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери обвиняются россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские следователи считают эти имена псевдонимами.

Выступая в среду в парламенте, Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.