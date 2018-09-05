В России Отравление Сергея Скрипаля

МИД РФ назвал адской каруселью историю с докладом Лондона по "делу Скрипалей"

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - История с публикацией доклада по "делу Скрипалей" - это адская карусель без конца и начала, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это и есть зазеркалье, когда с одной стороны нам говорят, что предоставьте информацию об этих людях, о которых мы узнали только сегодня, увидели эти фотографии и увидели эти имена; а нам тут же сказали, что имена вымышленные, а документы - поддельные", - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Захарова также выразила сомнения в подлинности фотографий, на которых, по утверждениям Лондона, изображены россияне, причастные к "делу Скрипалей". Она обратила внимание на полное совпадение времени съемки на двух фотографиях, на которых изображены по отдельности два обвиняемых Лондоном россиянина, снятых в одном и том же месте. "Одинаковое место, один и тот же коридор, время кадра одинаковое до секунды", - сказала она.

"То есть либо это наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо сотрудники ГРУ России научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях", - отметила Захарова.

Захарова напомнила, что российская сторона на протяжении пяти месяцев запрашивала "хоть какую-то информацию, чтобы начать поиски возможных людей, которые сопричастны были к тем преступлениям, о которых заявлял Лондон".

"Но это же не театр абсурда, это не зазеркалье. Это какая-то адская карусель, настоящая. У которой нет ни конца, ни начала", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"И Россия до сих пор, несмотря на тотальное хамство с британской стороны, нежелание взаимодействовать и бесконечные голословные обвинения, открыта к взаимодействию", - отметила она, добавив, что Москва настаивает на том, чтобы Лондон предоставил отпечатки пальцев обвиняемых по "делу Скрипалей".

"Если эти люди, по утверждению британской стороны, заехали с территории России, они должны были получить британские визы. Соответственно, будьте добры - пальчики на стол", - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ при этом подчеркнула, что Россия не имеет отношения к инцидентам в Эймсбери и Солсбери.

Названы обвиняемые

В среду британская полиция сообщила, что в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери обвиняются россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские следователи считают эти имена псевдонимами.

Выступая в среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: МИД РФ, Великобритания, Сергей Скрипаль

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