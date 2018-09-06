Источник сообщил о возможном проведении выборов нового главы ДНР в ноябре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Нового главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) могут избрать в начале ноября, сообщил "Интерфаксу" источник в аппарате исполняющего обязанности главы республики.

Он напомнил, что законодательство ДНР предусматривает проведение выборов в срок, не превышающий 60 дней после принятия решения об их проведении. "Таким образом, нового главу республики могут избрать уже в первой половине ноября, возможно 6-7 числа", - сказал источник.

По его словам, депутатам ДНР предстоит обсудить и утвердить дату голосования на заседании Народного совета 7 сентября.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" 31 августа. Исполняющим обязанности главы ДНР, согласно конституции, назначен Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера самопровозглашенной республики.

Захарченко стал премьер-министром ДНР в августе 2014 года, когда в отставку ушел прежний глава донецкого правительства Александр Бородай.

2 ноября 2014 года в ДНР состоялись выборы главы республики, на которых Захарченко одержал убедительную победу, набрав около 80% голосов избирателей.