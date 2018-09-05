Парламент ДНР в пятницу проведет голосование насчет выборов главы республики

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики проголосует по вопросу о проведении выборов главы ДНР в пятницу, 7 сентября, заявил "Интерфаксу" депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

В воскресенье советник погибшего 31 августа главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил журналистам, что "на данный момент вопрос о проведении выборов в Республике на повестке дня пока не стоит".

Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". В воскресенье он был похоронен на Аллее славы на кладбище "Южном". Исполняющим обязанности главы ДНР, согласно конституции, назначен Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера самопровозглашенной республики.

Захарченко стал премьер-министром ДНР в августе 2014 года, когда в отставку ушел прежний глава донецкого правительства Александр Бородай.

2 ноября 2014 года в ДНР состоялись выборы главы республики, на которых Захарченко одержал убедительную победу, набрав около 80% голосов избирателей.