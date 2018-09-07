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Генпрокуратура ДНР сочла незаконным назначение Трапезникова врио главы республики

Есть обновление от 12:26

И.о. генпрокурора назвал единственным легитимным органом власти Народный совет

Генпрокуратура ДНР сочла незаконным назначение Трапезникова врио главы республики
Назначенный исполняющим обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников
Фото: ТАСС, Валентин Спринчак

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики считает нелегитимным назначение на должность временно исполняющим обязанности главы ДНР Дмитрия Трапезникова.

"Вследствие смерти председателя совета министров ДНР наступает отставка Совмина. Таким образом, со дня смерти главы ДНР Александра Захарченко, совмещавшего свою должность с должностью председателя Совмина, указанный орган, заместители председателя Совмина, в том числе, Дмитрий Трапезников, находятся а отставке. Таким образом, единственным легитимным органом власти в Донецкой народной республике является законодательный орган - Народный совет",- , говорится в представлении и.о. генпрокурора ДНР Андрея Справка об устранении нарушений закона, распространенном в пятницу.

Согласно тексту документа, Трапезников не является первым заместителем председателя Совмина. "Такой должности в составе совета министров не предусмотрено. Поэтому на него не могло быть возложено исполнение обязанностей главы ДНР", - говорится в представлении Генпрокуратуры.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" 31 августа. Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера самопровозглашенной республики.

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Теги: ДНР

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