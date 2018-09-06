В Раде потребовали проверить депутата, который понял, почему Крым вернулся в РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Ирина Геращенко просит Службу безопасности Украины проверить контакты депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Балицкого во время его поездки в Крым.

На канале Newsone, депутат Балицкий "назвал революцию достоинства переворотом государственным, хвастался тем, что отдыхал в оккупированном Крыму и там общался с людьми", заявила Геращенко с трибуны парламента во время пленарного заседания.

Первый вице-спикер обратилась к СБУ с призывом проверить детали поездки депутата Балицкого в Крым.

"Нужно узнать о контактах этого человека, который представляет якобы украинский парламент, с кем он там общался" ", - заявила Геращенко.

5 августа депутат Балицкий рассказал в эфире телеканала о поездке в Крым, где он провел часть отпуска, где общался с представителями "разных диаспор", "пытаясь осознать, почему мы потеряли к 2,5 млн человек" в Крыму, которые ушли с Украины в Россию .

"Ситуация неоднозначная. Есть люди, которые, правда, крутят пальцем у виска и говорят: "Какой возврат, вы что? Куда? Вот туда?". И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот, как бы мы его ни назвали - они так говорят. Большинство людей. Я могу руку на сердце положить - это не то, что я так хочу или не хочу. Так думают многие люди", - сказал народный депутат.

По его словам, он беседовал с жителями полуострова, пытаясь узнать, почему крымчане пошли на референдум, в результате которого Крым воссоединился с Россией.

"Почему из 600 СБУшников только 200 вернулись назад - это СБУ, почему десятки тысяч наших военных, милиционеров, судей... Они что, под пистолетом что ли пошли? Нет", - заключил Балицкий.

Депутат полагает, что крымчане не захотят возвращаться на Украину, пока та продолжает "отключать им свет, отключать газ, пугать бандеровщиной" и отказывается расследовать, кто убивал людей.