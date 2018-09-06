Константинопольский патриархат взял на себя ответственность за судьбу православия

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Константинопольский патриархат (Вселенский патриархат Константинополя) имеет исключительные права на решение проблем православного мира, утверждает глава Константинопольской церкви патриарх Варфоломей.

"Вселенский патриархат несет ответственность за установление церковного и канонического порядка, поскольку только он имеет каноническую привилегию (...) для выполнения этой высшей и исключительной обязанности (...) Если Вселенский патриархат откажется от своей ответственности и уйдет с межправославной сцены, то поместные церкви будут действовать "как овцы без пастыря", - сказал патриарх на Синаксисе (Архиерейском Соборе), завершившемся в среду в Стамбуле.

Одной из главных тем высокого собрания были "вопросы, представляющие межправославный интерес", в частности ситуация на Украине, власти которой в апреле обратились к патриарху с просьбой даровать томос о создании в этой стране "единой поместной церкви".

Против этого решения категорически выступила Московская патриархия, указав на каноническую необоснованность вмешательства Константинополя в церковные дела Украины.

При этом УПЦ Московского патриархата, единственная каноническая Православная церковь этой страны, о даровании томоса не просила, указывая на то, что путь к единству украинского православия лежит в самой Украине, а не за ее пределами.

Между тем в своем программном выступлении на Синаксисе патриарх Варфоломей предположил, что попытки разрешать межправославные проблемы без участия Константинополя чреваты неудачами. "Порой мы сталкиваемся с испытаниями и искушениями именно потому, что некоторые люди ложно полагают, будто могут любить Православную церковь, а не Вселенский патриархат, забывая, что он воплощает подлинный этос Православия", - заявил патриарх.