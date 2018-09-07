РПЦ взяла паузу для прояснения ситуации вокруг заявлений патриарха Варфоломея

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Московском патриархате считают последние заявления Константинопольского патриарха Варфоломея одним из результатов нынешнего политического напряжения вокруг России.

"Политическое напряжение, которое существует сейчас в мире вокруг нашей страны, как мы с сожалением констатируем, затрагивает иногда и Церковь", - заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков в эфире радио "Радонеж".

"После встречи (патриархов Кирилла и Варфоломея 31 августа) мы стали свидетелями ряда не до конца нам понятных заявлений со стороны константинопольской иерархии. Сейчас, я думаю, нам надо взять некоторую паузу и получить какие-то дополнительные разъяснения", - добавил отец Александр.

По его словам, те фрагменты из речи патриарха Варфоломея, которые появились на некоторых американских грекоязычных сайтах, "вызывают, по меньшей мере, недоумение и удивление, а в большей степени - серьезное непонимание".

"Нам нужно набраться терпения, чтобы окончательно все прояснить", - заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла.

Как сообщалось, на прошедшем на днях в Стамбуле Синаксисе (Соборе) Константинопольской церкви патриарх Варфоломей заявил, что Константинополь обладает приоритетными правами на разрешение проблем в православном мире. Он также назвал неканоничным "вмешательство" России и Московского патриархата в церковные дела Украины и оставил это право за собой.