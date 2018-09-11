Почти 300 тысяч военнослужащих примут участие в крупнейших в новейшей истории РФ маневрах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник стартуют крупнейшие в новейшей истории России маневры "Восток-2018", в которых примут участие почти 300 тысяч военнослужащих из России, Китая и Монголии.

"К учениям привлекаются войска Восточного и Центрального военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также часть сил Дальней, Военно-транспортной и оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах будет задействовано 297 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения", - сообщил ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, по замыслу маневров "в результате переброски войск в настоящее время созданы две противоборствующие группировки".

"С одной стороны Центральный военный округ и Северный флот, с другой - Восточный военный округ с Тихоокеанским флотом", - сказал В.Герасимов.

"Основной особенностью маневров является двусторонний формат их проведения не только в стратегическом масштабе, но и на всех уровнях управления. Действиям соединений и воинских частей на незнакомых полигонах предшествовала их переброска комбинированным способом на большие расстояния до 7000 км и осуществление межфлотского перехода на дальность до 4000 миль", - сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что в ходе подготовки к маневрам "проведены мероприятия с практической поставкой мобилизационных ресурсов, отмобилизовано двадцать одно формирование в десяти субъектах Российской Федерации, несколько тысяч граждан призвано из запаса".

Активная фаза учений "Восток-2018" продлится неделю, маневры пройдут на суше, в воздухе и на море.

"Активная фаза "Восток-2018" пройдет с 11 по 17 сентября в два этапа. Основные действия развернутся на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов", - сообщил Герасимов.

По его словам, на первом этапе продолжительностью двое суток штабы завершат планирование, подготовку войск к ведению боевых действий, организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения. На втором этапе, который продлится пять дней, войска осуществят практические действия.