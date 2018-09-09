Трамп остался доволен парадом в честь 70-летия КНДР

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что на военном параде в честь 70-летия республики не демонстрировались баллистические ракеты.

"Это большое и очень позитивное заявление от Северной Кореи. Спасибо председателю Киму. Мы докажем, что все вокруг ошибались! Нет ничего лучше хорошего диалога двух людей, которые нравятся друг другу. Куда лучше, чем было до меня". - написал Трамп в своем твиттере.

Парад в честь 70-летия КНДР в Пхеньяне прошел в воскресенье при участии 10 тысяч военнослужащих. Это первое подобное мероприятие, прошедшее в Северной Корее после переговоров Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

На параде впервые за многие годы не были показаны последние модели межконтинентальных баллистических ракет. Наблюдатели также отметили, что на празднествах присутствовало большое число представителей гражданских профессий, а председатель парламента Ким Ген Нам в своей речи сосредоточился на экономических, а не военных задачах страны.