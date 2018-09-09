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Ким Чен Ын не стал выступать перед согражданами на параде в Пхеньяне

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Гонконг. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил военный парад в Пхеньяне по случаю 70-й годовщины образования страны, однако не стал выступать перед согражданами, передает в воскресенье агентство "Ренхап".

Вместо него выступил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, формально являющийся главой государства. Однако, как отмечает агентство, его речь была сфокусирована на вопросах экономического развития, а не обороны.

В целом, по данным "Ренхап", в Северной Корее на этот раз, судя по всему, постарались, чтобы на параде было больше представителей "мирных" профессий, чем обычно. Так, перед собравшимися прошли не только военные, но и строители, а также - медработники.

Как сообщалось, на параде не было замечено баллистических ракет, способных поражать цели на большом расстоянии. Собравшимся показали только ракеты ближнего радиуса действия.

В феврале 2018 года в ходе масштабного военного парада КНДР показала межконтинентальные баллистические ракеты, в частности, "Хвасон-15". Наблюдатели отмечают, что к нынешнему военному параду было приковано внимание многих экспертов, стремящихся увидеть сигналы о том, действительно ли Пхеньян после саммитов Ким Чен Ына с лидерами США и Южной Кореи готов работать над денуклеаризацией.

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Теги: КНДР, Северная Корея, Ким Чен Ын

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