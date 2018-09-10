В США пообещали еще более жесткий ответ на новое применение химоружия Дамаском

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в понедельник пообещал более мощную ответную реакцию Вашингтона и его партнеров в том случае, если сирийские власти вновь применят химоружие.

"В последние дни мы пытались направить сигнал, что если произойдет третье применение химического оружия, то ответ будет куда сильнее (нежели раньше - ИФ)", - сказал он, выступая в Вашингтоне.

"Я могу сказать, что мы ведем консультации с британцами и французами, которые присоединились к нам во время второго удара (по Сирии - ИФ), и они также согласились с тем, что еще результатом еще одного использования химического оружия будет гораздо более мощный ответ", - добавил советник.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что американская разведка якобы получила данные о разрешении, данном президентом Сирии Башаром Асадом правительственным войскам, применить хлор в ходе операции по освобождению от террористов провинции Идлиб.

4 апреля 2017 года, в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске эти обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе Шайрат.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.