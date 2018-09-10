Разведка США сообщила о разрешении Асада применить химоружие в Идлибе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам в ходе операции по освобождению от террористов провинции Идлиб применить хлор, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой представителей американской администрации.

Газета отмечает, что данные о том, что Асад позволил применять хлор при наступательных операциях, получены американской разведкой.

В ходе недавних обсуждений ситуации Сирии президент США Дональд Трамп заявил о готовности к нанесению мощного удара по позициям войск Асада, если то развяжет "массовую бойню" в Идлибе, говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "международные усилия, направленные на то, чтобы отговорить Сирию, Россию и Иран" от наступления на Идлиб не увенчались успехом, Россия и Сирия "активизировали авиаудары, в то время как тысячи гражданских были эвакуированы в подконтрольные правительству Сирии районы страны".

"Пентагон разрабатывает военные варианты, однако Трамп пока не принял решение, какие действия вызовут военный ответ, а также будут ли удары США нацелены на российские или иранские вооруженные силы, помогающие Асаду в Сирии", - пишет The Wall Street Journal.

В минувшую субботу в Минобороны РФ предупредили о готовящихся "постановочных провокациях" с применением химоружия в Сирии.