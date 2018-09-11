Небензя предостерег международную коалицию от угроз в адрес России

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что планы международной коалиции относительно Сирии не обнадеживают, так как они больше похожи на угрозы.

"Планы коалиции по Сирии, откровенно говоря, нас не очень обнадеживают. Мы слышим конкретные угрозы, в адрес суверенного государства, а заодно и России", - заявил Небензя, выступая в СБ ООН.

По его словам, в позиции западных партнеров "появились нюансы".

"Звучали предупреждения о том, что сила в отношении суверенного государства - Сирийской Арабской Республики может быть применена не только в случае предполагаемого использования химического оружия, но и в, принципе, если начнется военная операция в Идлибе", - отметил Небензя.

При этом российский постпред попросил "не подменять понятия". "Мы говорим не о военной операции в Идлибе, мы говорим об антитеррористической операции в Идлибе", - сказал Небензя.

Он подчеркнул, что нельзя считать оправданным применение силы против сирийских властей под предлогом якобы планируемого применения химического оружия. Небензя напомнил, что у Дамаска такого оружия нет.

"Якобы президент Асад отдал приказ о применении хлора. Сирийские власти не собираются этого делать. У них нет химического оружия. Еще раз просим нас услышать. Применение химического оружия Дамаском с военной точки зрения ничем не оправдано, а военно-политически ущербно, ведь это было бы приглашением западной тройке нанести удар по Сирии, которым они как раз и угрожают именно под предлогом использования химоружия", - добавил он.

"Зато провокации противников Дамаска, рассчитывающих на силовую поддержку иностранных покровителей, вполне вероятны. У нас имеются неопровержимые доказательства таких приготовлений", - заключил российский постпред.

В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли призвала СБ ООН не отвлекаться на "ложь" РФ, Ирана и Сирии при разговоре о политическом урегулировании сирийского кризиса.

Согласно ее утверждениям, российская и сирийская авиация в последнее время осуществили "свыше сотни авиаударов" по Идлибу, использовали "бочковые бомбы", ракеты и артиллерию. Она также обвинила РФ и Сирию в ударах по гражданским целям.