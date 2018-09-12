Главные новости
В миреСуд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаВ РоссииРодственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировВ РоссииВице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКС
В мире

Белорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по Украине

В БПЦ сочли действия Константинополя вмешательством одной поместной церкви в дела другой

Белорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по Украине
Фото: Reuters

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Синод Белорусской православной церкви выступил с обращением, в котором выразил протест против решений Константинопольского Патриархата по Украине.

"Синод Белорусской православной церкви постановил единогласно и единодушно поддержать позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской православной церкви в связи с назначением двух иерархов Константинопольского патриархата - архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона - "экзархами" Константинопольского Патриархата в город Киев", - говорится в обращении синода, размещенном на официальном сайте БПЦ.

Также синод принял решение выразить протест "против деяния Константинопольского Патриархата, поскольку оно представляет собой агрессивное вмешательство одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства".

Кроме того, в БПЦ выразили поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и заявили о "неразрывном духовном единстве православных христиан братских народов Беларуси, России и Украины, чад Русской православной церкви".

Как сообщалось, в апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко обратился к Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине. Обращение главы государства было поддержано Верховной Радой Украины. 22 апреля обращение было официально принято к рассмотрению Священным Синодом Вселенского Патриархата.

7 сентября было опубликовано коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского Патриархата, в котором сообщалось о назначении двух иерархов Констинтинопольской Церкви - архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) - экзархами Константинопольского Патриархата в Киеве.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Белоруссия, Украина, РПЦ

Новости по теме

В мире
Суд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаСуд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанка
Иск связан с потерей активов в результате присоединения Крыма к РоссииПодробнее
 Белорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по УкраинеБелорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по Украине
В БПЦ сочли действия Константинополя вмешательством одной поместной церкви в дела другойПодробнее
 Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца годаПутин предложил Абэ заключить мирный договор до конца года
Российский лидер предлагает подписать документ и затем на его основании продолжать решать спорные вопросыПодробнее
 Глава Пентагона назвал удар по Сирии предупреждением для АсадаГлава Пентагона назвал удар по Сирии предупреждением для Асада
США собираются предотвратить применение химического оружияПодробнее
Небензя предостерег международную коалицию от угроз в адрес РоссииНебензя предостерег международную коалицию от угроз в адрес России
Постпред России при ООН заметил, что "западные партнеры" говорят о возможности удара по Сирии в случае проведения военной операции в ИдлибеПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Редактирование генома живого человека, приложение-тонометр и масштабные вымирания колоний пингвиновПодробнее
 В Кремле не слышали версию о помощи дипломата РФ в разоблачении отравителей СкрипалейВ Кремле не слышали версию о помощи дипломата РФ в разоблачении отравителей Скрипалей
Daily Express сообщила, что подозреваемых в отравлении выдал завербованный МИ-6 российский дипломатПодробнее
 Госдеп потребовал ввести санкции против Китая из-за нарушения прав уйгуровГосдеп потребовал ввести санкции против Китая из-за нарушения прав уйгуров
Правозащитники утверждают, что официальные власти помещают представителей мусульманского меньшинства в лагеря, подвергают пыткам и пытаются лишить национальной идентичностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 сентября6 фото
11 сентября
Фотохроника 11 сентября
Фотохроника 10 сентября6 фото
10 сентября
Фотохроника 10 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСуд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаВ РоссииРодственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировВ РоссииВице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКСВ миреБелорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по УкраинеКультураПолиция возбудила уголовные дела по фактам хищений средств Фонда КиноВ миреПутин предложил Абэ заключить мирный договор до конца года

Росавиация усомнилась в качестве обеспечения безопасности полетов "ЮТэйр"

Росавиация усомнилась в качестве обеспечения безопасности полетов "ЮТэйр"Регулятор ждет итогов проверок после инцидентов с Boeing-737 в Сочи и вертолетом Ми-8 в Красноярском крае Подробнее

Гендиректор ЦСКА оценил перспективу проведения матчей ЛЧ в "Лужниках"

Адвокат осужденного в РФ украинца Сущенко заявил о его готовности просить помилования

Суд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанка

Суд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаИск связан с потерей активов в результате присоединения Крыма к России Подробнее

Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов

Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировПо словам Виктории Скрипаль, реальный Александр Петров не похож на опубликованную Скотланд-Ярдом фотографию и вообще не находился в это время в Великобритании Подробнее

Сады и парки закрылись в Петербурге из-за сильного ветра

В Госдуму внесен проект Дуэльного кодекса

Автором стал депутат от ЛДПР, который ранее предлагал законодательно защитить граждан от последствий употребления чеснока Подробнее

Юрист из Татарстана осужден на три года за поджог машин следователя и полицейского

Минфин РФ оценил профицит федерального бюджета в январе-августе в 3,1% ВВП

Суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-депутата Госдумы Бессонова к трем годам тюрьмы

Бастрыкин поручил передать в Москву дела о заказных убийствах политиков в КЧР

Южнокорейские студенты-музыканты набирали вес, чтобы не служить в армии

МВД попросило добавить к 30 дням ареста Удальцова еще четыре дня, проведенных им в больнице

Об этом сообщила жена оппозиционера, которого трижды госпитализировали из-за последствий голодовки Подробнее

Белорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по Украине

Белорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по УкраинеВ БПЦ сочли действия Константинополя вмешательством одной поместной церкви в дела другой Подробнее

Мобильные телефоны для передачи заключенным закатывали в банки на заводе в Марий Эл

Сотни домов в Казани остались без холодной воды

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');