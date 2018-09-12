Пресс-служба патриарха Кирилла опровергла о его отказе упоминать Варфоломея за литургией

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков опроверг мнение наблюдателей, будто предстоятель уже сделал первый шаг к разрыву отношений с Константинополем - впервые не упомянул патриарха Варфоломея за литургией.

"В далёком Норильске вчера произошло очень важное событие - был освящён Святейшим патриархом Кириллом ещё один из сотен новых храмов. В этом случае храм в честь новомучеников нашей Церкви, память о которых так важна сейчас. А вот не произошло того, что ожидают многие - какого-то нарочитого жеста, который бы некими нашими "аналитиками" был бы с радостью воспринят в контексте начавшегося разрыва отношений с Константинополем", - написал отец Александр в фейсбуке.

Священник отметил, что поминовение на Великом входе во время литургии происходит по нескольким чинам, в том числе и по краткому, когда не поминаются поименно все предстоятели.

"В нашей традиции главный формуляр поминовения произносится протодиаконом после Малого входа. Предстоятель на Великом входе когда-то поминает всех предстоятелей Церквей поименно, а когда-то не поименно. И нет здесь никакой связи с текущим церковно-политическим процессом, не ищите кошку в пустой комнате. Sapienti sat ("умный поймет" - лат.)", - пишет пресс-секретарь патриарха.

Он также дал понять, что позиция Московского патриархата по такому вопросу, как состояние отношений с Константинополем, будет формулироваться открыто и ясно.

1 сентября, в ходе Синаксиса (Архиерейского Собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и лидера "Киевского патриархата".

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине".