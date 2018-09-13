СМИ анонсировали визит Путина в Армению

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом, сроки которого пока не определены, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Сроки будут согласованы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о дате поездки.

Издание напоминает, что 8 сентября в Москве состоялись переговоры Путина и председателя правительства Армении Никола Пашиняна. После их окончания Пашинян заявил, что пригласил российского президента в Ереван и рассчитывает, что тот посетит Армению с официальным визитом в ближайшее время.

Предстоящая встреча глав двух государств станет уже пятой с момента избрания Пашиняна на пост премьер-министра 8 мая 2018 года, уточняют "Известия".