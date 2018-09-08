Премьер Армении прибыл в Москву

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву в субботу, сообщает посольство Армении в РФ.

На сегодня запланирована встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, они обсудят ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничество в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что у Путина и Пашиняна будет откровенный разговор, в ходе которого они обсудят накопившиеся вопросы.

"Много вопросов накопилось, как у нашей стороны, так и у армянской, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и совместной работы в международных органах, имеются в виду ЕврАзЭС и ОДКБ", - сказал Ушаков.

Это уже не первая встреча Путина и премьера Армении. В этом году они встречались 14 мая в Сочи, а затем Пашинян приезжал в Россию на чемпионат мира по футболу.