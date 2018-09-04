СМИ сообщили о назначенной на 8 сентября встрече Путина и Пашиняна

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Очередная, третья по счету встреча президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Армении Никола Пашиняна состоится 8 сентября в Москве, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Издание напоминает, что предстоящий визит Пашиняна в Россию будет третьим по счету после смены власти в Армении. Лидеры двух стран уже проводили переговоры в Сочи 14 мая на саммите глав стран Евразийского экономического союза, а также в Москве 13 июня, когда Пашинян посещал церемонию открытия чемпионата мира по футболу, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО в понедельник, подтвердил факт предстоящей встречи Путина и Пашиняна.

"Думаю, что нам будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране", - сказал глава МИД РФ.