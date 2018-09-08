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Пашинян назвал излишне пессимистичным мнение СМИ о российско-армянских отношениях

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Несмотря на пессимизм, высказываемый в российской и армянской прессе, а также в соцсетях, отношения Москвы и Еревана развиваются динамично, нерешаемых вопросов нет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, в социальных сетях, я думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно", - сказал Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, главная задача, которую стороны должны решить - раскрыть весь потенциал двусторонних отношений.

"Это не значит, что в наших отношениях нет вопросов. Упаси бог от такой ситуации, когда в отношениях нет вопросов, потому что это означало бы, что нет вообще никаких отношений. Я думаю, что с уверенностью могу сказать, что в наших отношениях нет нерешаемых вопросов", - сказал премьер-министр, заметив, что в ходе встречи будет обсужден широкий круг вопросов, которые будут решены".

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что отношения России и Армении развиваются по всем сферам, в том числе в военно-техническом сотрудничестве и в сфере экономики. Он заметил, что Россия уверенно занимает первое место среди экономических партнеров Армении, является самым крупным инвестором в армянскую экономику. По словам Путина, в этом смысле отношения двух стран являются диверсифицированными.

"Это и энергетика, причем и углеводородная энергетика, поставки газа, причем по самым низким ценам, по которым "Газпром" поставляет газ в мире - по 150 долларов за тысячу кубов", - сказал Путин.

Кроме того, он обратил внимание на сотрудничество России и Армении в сфере атомной энергетики, тепловой генерации.

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Теги: Никол Пашинян, Владимир Путин
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