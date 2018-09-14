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В РПЦ сравнили состояние отношений Москвы и Константинополя с желтым сигналом светофора

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Решения Синода в Москве в отношении Константинопольской церкви оставляют шанс вернуть отношения двух Церквей в прежнее братское русло, считает пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

"Нынешнее решение Синода - это, образно говоря, желтый свет в наших отношениях. Он подразумевает два пути - либо красный и остановку всего движения, либо зеленый и возобновление диалога на дороге с двусторонним движением", - заявил Волков "Интерфаксу".

Таким образом он прокомментировал итоги внеочередного заседания Синода, где было решено приостановить молитвенное поминовение патриарха Варфоломея в храмах Русской церкви и сослужение с иерархами Константинополя.

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По словам пресс-секретаря, решение Московского Синода обозначает "очень четкую и однозначную позицию" Русской православной церкви по отношению к действиям Константинопольского патриархата, но вместе с тем "она, как и всегда, не совершает каких-то действий, которые бы не были безвозвратными".

"Мы всегда настаивали и продолжаем настаивать, что диалог - это единственное средство преодоления конфликтов", - подчеркнул Волков, выразив сожаление тем, что "пока Константинопольский патриархат Русскую православную церковь не слышит".

Позднее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сравнил прекращение поминовения патриарха Варфоломея в храмах с разрывом дипломатических отношений в светской жизни.

На практике поминовение, которое совершает патриарх Кирилл, сразу же будет начинаться с Александрийского патриарха, а не с Константинопольского, как было до сих пор, уточнил иерарх.

При этом он подчеркнул, что дальнейшие решения Русской церкви будут зависеть от действий Константинополя. "Если они доведут свое черное дело до конца, мы полностью разорвем с ними евхаристическое общение", - заключил митрополит.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", он отметил, что на нынешнем этапе отношений с Константинополем миряне Русской церкви по-прежнему могут причащаться на Афоне и в Греции.

Неделю назад Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (своих представителей) в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине". Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Украины Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране.

Этот шаг Константинопольской церкви в Московском патриархате расценили как вторжение на его каноническую территорию и пригрозили разрывом отношений с Константинополем.

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Теги: РПЦ, Константинопольский патриархат, Варфоломей

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