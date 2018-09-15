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Британская разведка заподозрила экс-лидер лейбористов Фута в работе на КГБ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Известный британский политик, бывший лидер Лейбористской партии Майкл Фут, скончавшийся в 2010 году в возрасте 96 лет, мог служить платным осведомителем СССР, пишет в субботу газета The Times со ссылкой на выдержки книги писателя и историка Бена Макинтайра "Шпион и предатель" ("The Spy and the Traitor").

Так, согласно предположением службы британской внешней разведки МИ6, Фут имел тесные связи с КГБ, который использовал оппозиционного политика для осуществления целей дезинформации.

Утверждается, что в общей сложности в 1960-х годах Фут получил от СССР от десяти до 14 платежей на сумму эквивалентную нынешним 37 тыс. британских фунтов стерлингов за свое сотрудничество с КГБ. Однако в 1968 году после того, как британский политик резко раскритиковал действия советских властей в Чехословакии, его статус был понижен с "агента" до "конфиденциального контакта".

Фут родился в 1923 году. На протяжении долгих лет он работал журналистом, сотрудничал с изданиями Tribune, Evening Standard, Daily Herald. В 1945 году вошел в Палату общин. В 1970-х годах являлся министром по вопросам труда и занятости Великобритании. Возглавлял Лейбористскую партию с 1980 по 1983 годы. Он скончался на 97-ом году жизни в 2010 году.

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Теги: Великобритания, Майкл Фут
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